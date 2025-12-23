  • 會員
AH股新聞

23/12/2025 17:00

《鍾之日記》快手領跌藍籌，恒指連升斷纜

▷ 恒指12月23日终止四连升，收跌0.1%
▷ 快手直播遭黑客攻击致股价跌3.5%
▷ 万科境内债展期支持率仅20%，股价跌逾2%

　　12月23日，香港天氣：小雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　隔晚美股收揚，反映中概股表現的金龍指數小升0.58%，港股今早高開74點，科網股普遍走弱，快手(01024)直播間昨晚出現大量色情內容，今日股價領跌藍籌；大市午後反覆偏軟並倒跌，恒指全日收報25774，跌27點或0.1%，四連升斷纜，主板成交縮至1571億元，明天24日平安夜僅半日市。

*滬綜指五連升，半導體表現活躍*

　　滬深股市今日小幅收升，分析人士稱，臨近年末市場將以震盪行情為主，需關注外圍風險。滬綜指收升0.07%報3919.98點，深成指揚0.27%，創業板指升0.41%。兩市全天成交1.9萬億元人民幣，較上一個交易日增加2%。

　　投資者關注地緣政治關係。中國將對從歐盟進口的乳製品徵收最高42.7%的臨時關稅，這被認為是對歐盟電動汽車關稅的報復。美國FCC將中國大疆及所有外國製造的無人機和零部件列入國家安全「受控清單」，意味著華府將禁止大多數此類產品進口或銷售。

　　同時，《路透》引述多名消息人士報道，美國芯片龍頭英偉達(Nvidia)已告知中國客戶，計劃在2月中旬的農曆新年假期前開始向中國發貨H200芯片；然而，北京方面尚未批准任何H200採購，而且時間表可能會根據政府的決定而改變。今日滬深半導體板塊再度活躍，寒武紀(滬:688256)漲約4%。另外，商業航天概念調整；消息上，中國航天科技集團八院研製的可復用運載火箭長征十二號甲完成首飛任務，成功實現二級入軌目標，不過其一級火箭回收驗證未取得預期成效。

*快手遭黑客攻擊、直播間現色情內容，股價挫3.5%*

　　快手(01024)直播間昨晚出現大量色情內容，隨後大量直播間被封禁。快手股價今早大跌，盤中最多挫6%見62.7元，為一個月新低，全日收低3.5%報64.35元，領跌藍籌。

　　內媒報道，快手昨晚突發嚴重網絡安全事件，大量露骨色情內容短時間內侵入多個直播間，引發用戶大量圍觀，部分直播間人數飆至逾5萬，該事件時長超過1小時。快手其後大規模查刪此類視頻，直播頻道被強制關閉並顯示「伺服器繁忙，請稍後重試」。直至今天凌晨2點，直播頻道陸續恢復。

　　快手隨後回應稱，平台於昨晚22:00左右遭到網絡攻擊，公司已第一時間啟動應預案，經全力處置與系統修復，快手應用的直播功能已逐步恢復正常服務，另快手應用的其他服務未受影響。公司在公告中稱，平台始終嚴守合規底線，堅決反對任何違規內容及行為，亦強烈譴責黑灰產（網絡黑色產業及灰色產業）的違法犯罪行為，已就上述事宜向公安機關報警並向相關部門報告，並將視情況採取其他適當的法律補救措施，以保障公司及其股東的權益。

*萬科跌逾2%，境內債雖獲寬限，展期支持率僅兩成*
　
　　萬科(02202)(深:000002)向20億元人民幣境內債「22萬科MTN004」持有人披露第二次會議決議，持有人同意延長寬限期至明年1月28日，不過新一版債券展期12個月方案仍然只得兩成支持率，遠低於方案通過所需的90%以上門檻。新版展期方案承諾即時付息及提供未具體說明的增信措施。萬科今日收挫2.26%，報3.46元，A股亦跌近3%。
　
　　據《財新》報道，萬科在會後與部分大額持有人進行一對一溝通，試圖爭取這些持有人的同意票。一名知情人士透露，萬科稱，公司當下銷售規模較2020年高點下降超過80%，現金流斷崖式下滑，但仍須承擔「保交付」責任。2023年以來，公司依靠再融資、股東借款、壓低費用成本等方式獲取增量資金，效果已接近極限。萬科還指出，300多億元人民幣的股東借款已是深圳地鐵的「極限支持」。
　
　　報道並指，現階段，萬科多筆境內債價格已跌至面值的20%左右。據了解，萬科方面承認債券價格已體現出違約態勢，不過，公司認為一旦進入司法程序，展期時間更長，債務處置不確定更高，最終將損害普通投資人。萬科告訴一些「22萬科MTN004」大額持有人，公司不會主動啟動司法重整程序。
　
　　昨日晚間，萬科公告稱，控股子公司鄭州榮望房地產開發2022年曾通過保險資金不動產債權投資計劃向太平資產管理融資，截至目前，融資餘額11.2億元人民幣，經協商將投資計劃的投資期限延長1年，這意味著相關保債計劃獲得展期。太平資產表示，公司對萬科的保債計劃已完成展期安排。將繼續保持與萬科的密切溝通，依法依規積極履行受托人職責，切實保障委託人合法權益。

