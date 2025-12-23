  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2025 10:29

《Ａ股焦點》華夏幸福跌逾2%，董事會拒絕平安人壽增加五項臨時提案至股東大會

　　華夏幸福(滬:600340)昨晚(22日)發布公告稱，公司股東中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱為「平安人壽」)提交的五項臨時提案，未通過公司董事會審議，因此不予提交臨時提案至2025年第三次臨時股東大會審議。

　　主要理由包括：提案違反相關法律法規，與公司擬審議事項存在矛盾衝突，或不屬於股東大會職權範圍。董事長王文學及全體非獨立董事、獨立董事投出多數反對票。

　　華夏幸福今早低開低走，現跌2.6%，報2.28元人民幣。

　　具體臨時提案包括：一：關於將與公司預重整、重整、清算有關事項認定為股東大會特別決議事項的議案；二：關於罷免公司第八屆董事會非獨立董事馮念一的議案；三：關於選舉仇文麗女士為公司第八屆董事會非獨立董事的議案；四：關於同意公司配合《債務重組計劃》的金融機構債權人委員會進行專項財務盡調的議案；五：關於要求公司高級管理人員就董事會決議通過的債務重組計劃執行情況嚴重不及預期的具體原因進行詳細說明並公開披露的議案。

　　分析人士指出，平安人壽的提案聚焦於強化外部監督，提升股東會權力、問責管理層執行不力等，反映出其希望更深度介入甚至主導重組過程的意圖，從而確保自身作為大股東兼大債權人的利益在重組中得到充分保障。而華夏幸福董事會的反對，則顯示出現有管理層維護當前決策體系與控制力的立場。
《經濟通通訊社23日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰23/12/2025 10:42  《Ａ股焦點》祥源集團實控人俞發祥被刑事立案，旗下交建股份挫…

下一篇新聞︰23/12/2025 10:14  《Ａ股焦點》金價創新高，黃金股活躍，山東黃金Ａ揚４％

其他
More

23/12/2025 10:09  《Ａ股異動》鈞達股份Ａ一度跌停，現報４４﹒７６元人幣

23/12/2025 10:06  《Ａ場新股》信諾維科創板ＩＰＯ獲受理，擬募資２９億元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15

大國博弈

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區