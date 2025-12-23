《Ａ股焦點》華夏幸福跌逾2%，董事會拒絕平安人壽增加五項臨時提案至股東大會

華夏幸福(滬:600340)昨晚(22日)發布公告稱，公司股東中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱為「平安人壽」)提交的五項臨時提案，未通過公司董事會審議，因此不予提交臨時提案至2025年第三次臨時股東大會審議。



主要理由包括：提案違反相關法律法規，與公司擬審議事項存在矛盾衝突，或不屬於股東大會職權範圍。董事長王文學及全體非獨立董事、獨立董事投出多數反對票。



華夏幸福今早低開低走，現跌2.6%，報2.28元人民幣。



具體臨時提案包括：一：關於將與公司預重整、重整、清算有關事項認定為股東大會特別決議事項的議案；二：關於罷免公司第八屆董事會非獨立董事馮念一的議案；三：關於選舉仇文麗女士為公司第八屆董事會非獨立董事的議案；四：關於同意公司配合《債務重組計劃》的金融機構債權人委員會進行專項財務盡調的議案；五：關於要求公司高級管理人員就董事會決議通過的債務重組計劃執行情況嚴重不及預期的具體原因進行詳細說明並公開披露的議案。



分析人士指出，平安人壽的提案聚焦於強化外部監督，提升股東會權力、問責管理層執行不力等，反映出其希望更深度介入甚至主導重組過程的意圖，從而確保自身作為大股東兼大債權人的利益在重組中得到充分保障。而華夏幸福董事會的反對，則顯示出現有管理層維護當前決策體系與控制力的立場。

《經濟通通訊社23日專訊》