《中國房產》上海3000萬元以上豪宅成交額達千億元，單城規模追上北廣深總和

據《每日經濟新聞》報道，12月19日，「全國地王」安瀾上海項目認籌首日，售樓處嚴防分銷人員，現場安保嚴密。該項目首批過會均價17.88萬元（人民幣．下同）/平方米，低於市場預期，最貴一套達1.46億元。前不久，上海保利世博天悅賣出了一套總價1.2億元的頂層複式。至此，整個項目6套「7000萬+」頂層複式全部售罄。



克而瑞數據顯示，2025年上半年全國30個重點城市3000萬元以上新房成交總量中，59.4%由上海一城貢獻。中指研究院統計數據則顯示，截至12月15日，上海總價4000萬元以上的住宅成交約1300套，金額突破800億元；而3000萬元以上的新建住宅成交套數約1900套，總金額超過1000億元。



這意味著上海的豪宅銷售量價全國領先，市場份額高度集中。以套均3000萬元及以上豪宅的成交金額計，上海已大致與北京（1600萬元以上約588億元）、廣州（1000萬元以上約592億元）、深圳（2000萬元以上約199億元）三地同期同類交易的總和相當。



豪宅銷售的熱度還在持續。克而瑞報告指出，金陵華庭3月一期158套房源「3小時售罄，攬金92.34億元」；二期首批次房源於9月21日開盤即售罄，銷售額逾98億元，打破了2025年上海單次推盤總金額最高值紀錄；11月再次開盤，去化率仍高達95%。

