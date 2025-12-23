《神州期貨》中金所、上期所等多家期貨交易所減免2026年度各項手續費

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

昨日（22日），國內多家期貨交易所發布2026年度各項手續費減、免通知。



其中，中國金融期貨交易所通知稱，自2026年1月1日起至2026年12月31日止，減半收取股指期貨和國債期貨交割手續費、股指期權行權（履約）手續費，交易所認定的高頻交易者除外。



上海期貨交易所宣布暫免收取各期貨品種交割手續費（含期貨轉現貨和標準倉單轉讓等通過交易所結算並按交割標準收取手續費的業務）和標準倉單作為保證金的手續費暫免收取，減半收取各品種的套期保值交易手續費，交易所認定的高頻交易者除外。上期所同時發布通知，2026年度暫免收取交割商品註冊費。



上海國際能源交易中心暫免收取各期貨品種（除集運指數（歐線）期貨外）交割手續費（含期貨轉現貨和標準倉單轉讓等通過能源中心結算並按交割標準收取手續費的業務）及標準倉單作為保證金的手續費，減半收取各品種的套期保值交易手續費，能源中心認定的高頻交易者除外。



廣州期貨交易所免收全部期貨品種的交割手續費、標準倉單期轉現手續費、標準倉單轉讓貨款收付手續費和標準倉單作為保證金手續費，減半收取全部期貨、期權品種套期保值交易手續費，按照交易手續費標準直接收取。交易所認定的高頻交易者除外。



另外，2026年度除交易所認定的高頻交易者外，大連商品交易所免收期貨交割手續費、標準倉單轉讓貨款收付手續費、標準倉單作為保證金手續費和期轉現手續費，減半收取套期保值交易手續費。鄭州商品交易所免收全部期貨品種套保開倉、交割、倉單轉讓（含期轉現中倉單轉讓）及標準倉單作為保證金手續費。

《經濟通通訊社23日專訊》