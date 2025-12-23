  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2025 09:18

《神州期貨》中金所、上期所等多家期貨交易所減免2026年度各項手續費

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中金所等期貨交易所減免2026年手續費
▷ 減免項目含交割/套保/倉單手續費，高頻交易者除外
▷ 實施時間為2026年1月1日至12月31日

　　昨日（22日），國內多家期貨交易所發布2026年度各項手續費減、免通知。

　　其中，中國金融期貨交易所通知稱，自2026年1月1日起至2026年12月31日止，減半收取股指期貨和國債期貨交割手續費、股指期權行權（履約）手續費，交易所認定的高頻交易者除外。

　　上海期貨交易所宣布暫免收取各期貨品種交割手續費（含期貨轉現貨和標準倉單轉讓等通過交易所結算並按交割標準收取手續費的業務）和標準倉單作為保證金的手續費暫免收取，減半收取各品種的套期保值交易手續費，交易所認定的高頻交易者除外。上期所同時發布通知，2026年度暫免收取交割商品註冊費。

　　上海國際能源交易中心暫免收取各期貨品種（除集運指數（歐線）期貨外）交割手續費（含期貨轉現貨和標準倉單轉讓等通過能源中心結算並按交割標準收取手續費的業務）及標準倉單作為保證金的手續費，減半收取各品種的套期保值交易手續費，能源中心認定的高頻交易者除外。

　　廣州期貨交易所免收全部期貨品種的交割手續費、標準倉單期轉現手續費、標準倉單轉讓貨款收付手續費和標準倉單作為保證金手續費，減半收取全部期貨、期權品種套期保值交易手續費，按照交易手續費標準直接收取。交易所認定的高頻交易者除外。

　　另外，2026年度除交易所認定的高頻交易者外，大連商品交易所免收期貨交割手續費、標準倉單轉讓貨款收付手續費、標準倉單作為保證金手續費和期轉現手續費，減半收取套期保值交易手續費。鄭州商品交易所免收全部期貨品種套保開倉、交割、倉單轉讓（含期轉現中倉單轉讓）及標準倉單作為保證金手續費。
《經濟通通訊社23日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15

大國博弈

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區