AH股新聞

23/12/2025 13:47

《中國房產》杭州土拍全年成交總金額1420.8億元，暫居全國第一

　　杭州今日出讓2025年的最後一宗涉宅地，由浙江龍大地產有限公司競得，成交總價2.92億元（人民幣．下同），成交樓面價6201元/㎡，溢價1.74%。

　　數據顯示，從時間軸線上來看，杭州土拍呈現出上半年賣地火熱，下半年出讓金銳減的特徵。2025年上半年，杭州十區就已累計成交68宗涉宅地，成交金額1160.14億元，半年賣地金已接近2024年全年（1169億元）。這其中，有20宗地塊的溢價率超過50%，溢價率最高的一宗為建發蔣村項目（鷺棲湖雲莊），溢價率達到115.4%。

　　下半年，杭州十區僅成交24宗涉宅地，成交金額260.63億元。其中，三分之二的地塊拿地溢價率不超過12%，溢價率最高的一宗為濱江勾莊項目（望舟府），溢價率為29.65%。第四季度僅成交10宗涉宅地，過半數地塊以底價成交。

　　中指研究院華東大區常務副總高院生表示，隨著本次土拍結束，2025年杭州十區共成交92宗涉宅地，成交總金額1420.8億元，在出讓數量、成交額上均遠超2024年，暫時成交金額位居全國第一。
《經濟通通訊社23日專訊》

