《中國房產》海開控股84.56億元競得北京海淀區上地地塊，溢價率0.4%

北京今日成功出讓海淀區上地0702街區地塊，該地塊總用地面積7.7萬平方米，規劃建築面積22.53萬平方米，起始價84.22億元(人民幣．下同)。
開拍前共有海開控股、北京建工兩家房企報價，經數輪線下競價，最終海開控股勝出，以84.56億元成交，成交綜合樓面價37517元/平方米，溢價率0.4%。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/12/2025 16:43
