山今養生智慧
AH股新聞

23/12/2025 13:55

《中國房產》全國住建工作會議：著力穩樓市，因城施策控增量、去庫存、優供給

　　全國住房城鄉建設工作會議12月22日至23日在北京召開。會議提出，著力穩定房地產市場，重點是因城施策控增量、去庫存、優供給，結合城市更新、城中村改造盤活利用存量用地，推動收購存量商品房用作保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。優化和精准實施保障性住房供應，實施房屋品質提升工程，有序推進「好房子」建設；進一步發揮房地產項目「白名單」制度作用，支持房地產企業合理融資需求。

　　會議還指出2026年要更好統籌防風險和促轉型，大力實施城市更新，編制實施「十五五」（2026-2030年）城市更新專項規劃；加快建築業提質升級，系統推進好房子、好小區、好社區、好城區「四好」建設。

　　城市政府要用足用好房地產調控自主權，適時調整優化房地產政策，支持居民剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩運行。要加快構建房地產發展新模式，有序搭建基礎性制度，在房地產開發上，做實房地產開發項目公司制。

　　在房地產融資上，推行主辦銀行制。在商品房銷售上，推進現房銷售制，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。繼續實行預售的，規範預售資金監管，切實維護購房人合法權益。同時，深化住房公積金制度改革。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

