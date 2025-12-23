【新股上市】AI初創公司稀宇科技、智譜華章赴港上市獲中證監備案

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

人工智能初創公司稀宇科技(MiniMax)及北京智譜華章在香港上市計劃再進一步。中國證監會表示，兩家公司境外發行上市均獲備案。作為中國「AI六小虎」其中兩家，稀宇科技及智譜華章均已通過港交所聆訊。



中證監網站昨日發布12月15日的通知書，智譜華章擬發行不超過4303萬股境外上市普通股，並在聯交所上市，以及57名股東擬將所持合計1.8億股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在港交所上市流通，上述兩項事項獲備案。



另一份日期為12月12日的通知書則稱，稀宇科技通過境內運營實體上海稀宇極智科技提交的境外發行上市備案材料收悉，該公司擬發行不超過3358萬股境外上市普通股並在聯交所上市，亦獲備案。



*稀宇科技擬1月招股7億美元*



《路透》引述兩位消息人士報道，稀宇科技正尋求在1月初在香港進行首次公開招股(IPO)，集資可能高達7億美元。



智譜華章上周五（19日）通過港交所上市聆訊，完成赴港上市流程中的關鍵一步；阿里巴巴(09988)與騰訊(00700)投資的稀宇科技緊隨其後通過聆訊。



智譜華章成立於2019年，是清華大學孵化的公司；稀宇科技則於2021年成立，創始人、董事會主席、首席執行官兼首席技術官閆俊杰曾擔任商湯集團(00020)副總裁。



中國「AI六小虎」分別是智譜華章、稀宇科技、百川智能、月之暗面(Kimi)、階躍星辰和零一萬物。

