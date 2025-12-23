  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2025 10:47

【新股上市】AI初創公司稀宇科技、智譜華章赴港上市獲中證監備案

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 稀宇科技、智譜華章獲中證監境外上市備案
▷ 兩公司通過港交所聆訊，擬香港上市
▷ 稀宇科技擬1月招股，集資7億美元

　　人工智能初創公司稀宇科技(MiniMax)及北京智譜華章在香港上市計劃再進一步。中國證監會表示，兩家公司境外發行上市均獲備案。作為中國「AI六小虎」其中兩家，稀宇科技及智譜華章均已通過港交所聆訊。

　　中證監網站昨日發布12月15日的通知書，智譜華章擬發行不超過4303萬股境外上市普通股，並在聯交所上市，以及57名股東擬將所持合計1.8億股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在港交所上市流通，上述兩項事項獲備案。

　　另一份日期為12月12日的通知書則稱，稀宇科技通過境內運營實體上海稀宇極智科技提交的境外發行上市備案材料收悉，該公司擬發行不超過3358萬股境外上市普通股並在聯交所上市，亦獲備案。

*稀宇科技擬1月招股7億美元*

　　《路透》引述兩位消息人士報道，稀宇科技正尋求在1月初在香港進行首次公開招股(IPO)，集資可能高達7億美元。

　　智譜華章上周五（19日）通過港交所上市聆訊，完成赴港上市流程中的關鍵一步；阿里巴巴(09988)與騰訊(00700)投資的稀宇科技緊隨其後通過聆訊。

　　智譜華章成立於2019年，是清華大學孵化的公司；稀宇科技則於2021年成立，創始人、董事會主席、首席執行官兼首席技術官閆俊杰曾擔任商湯集團(00020)副總裁。

　　中國「AI六小虎」分別是智譜華章、稀宇科技、百川智能、月之暗面(Kimi)、階躍星辰和零一萬物。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

上一篇新聞︰23/12/2025 10:56  《神州能源》兩部門：到２０３０年光熱發電度電成本與煤電基本…

其他
More

23/12/2025 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３４％，貴金屬、鋰電板塊衝高

23/12/2025 11:28  《Ａ股焦點》碳酸鋰期貨價格逐步抬升，Ａ股鋰礦板塊走強

23/12/2025 11:02  《Ａ股焦點》福建板塊拉漲，福建平潭衝刺新一輪封關運作

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15

大國博弈

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區