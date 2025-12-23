《神州能源》兩部門：到2030年光熱發電度電成本與煤電基本相當

國家發展改革委、國家能源局發布《關於促進光熱發電規模化發展的若干意見》。其中提出，積極推進光熱發電項目建設，不斷拓展光熱發電開發利用新場景，保障光熱發電規模化發展。到2030年，光熱發電總裝機規模力爭達到1500萬千瓦左右，度電成本與煤電基本相當；技術實現國際領先並完全自主可控，行業實現自主市場化、產業化發展，成為新能源領域具有國際競爭優勢的新產業。

《經濟通通訊社23日專訊》