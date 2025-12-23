  • 會員
說說心理話
AH股新聞

23/12/2025 14:32

《中國要聞》習近平：央企要立足實體經濟，強化關鍵核心技術攻關

　　據《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對中央企業工作作出重要指示，他指出，要聚焦主責主業，持續優化國有經濟布局，切實增強核心功能、提升核心競爭力。要立足實體經濟，強化關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合。要進一步深化改革，完善中國特色現代企業制度，健全公司治理結構，著力解決制約企業發展的深層次問題，努力建設世界一流企業。要統籌發展和安全，有效防範化解風險，不斷夯實企業安全發展的基礎。要完善制度、強化監督，堅決懲治腐敗。

　　另外，中央企業負責人會議12月22日至23日在京召開。會上傳達了習近平重要指示。中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上講話指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，中央企業要在推進重大基礎設施建設中提供強力保障，加快傳統基礎設施更新和數智化改造，適度超前開展新型基礎設施建設。

　　李強強調，要在實現產業鏈供應鏈自主可控中當好擔綱主力，結合主責主業發展新興產業和未來產業，保障能源資源供應，增強產業鏈韌性。要在推進高水平科技自立自強中強化基礎支撐，加強應用基礎研究，提升關鍵共性技術供給質量；要在服務國家重大戰略中積極主動作為，同時還要進一步深化國資國企改革。
《經濟通通訊社23日專訊》

