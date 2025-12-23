  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2025 15:32

【大國博弈】美國將大疆列入受管制清單，中國外交部：應糾正錯誤做法

　　據外媒報道，美國聯邦通信委員會在當地時間22日表示，已將大疆以及所有外國製造的無人機及其零部件列入一份被認定「對美國國家安全構成不可接受風險」的企業清單，並將禁止批准新的無人機型號對美國進口或銷售。

　　對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平公正、非歧視的環境。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

上一篇新聞︰23/12/2025 15:47  【大國博弈】美報告炒作中國核武，京：堅定恪守不首先使用核武器政策

下一篇新聞︰23/12/2025 15:30  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒４％，深證Ｂ收跌０﹒６％

其他
More

23/12/2025 16:18  《中國要聞》北京發放首批Ｌ３級高速公路自動駕駛車輛專用號牌

23/12/2025 15:07  《行業數據》中鋼協：１１月中國不銹鋼材進口１１﹒２１萬噸，…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－樓市轉勢 | 樓市終見轉勢曙光，「北水」熱潮再現，...

23/12/2025 15:22

回顧25 展望26

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15

大國博弈

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區