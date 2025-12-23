【大國博弈】美國將大疆列入受管制清單，中國外交部：應糾正錯誤做法

據外媒報道，美國聯邦通信委員會在當地時間22日表示，已將大疆以及所有外國製造的無人機及其零部件列入一份被認定「對美國國家安全構成不可接受風險」的企業清單，並將禁止批准新的無人機型號對美國進口或銷售。
對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平公正、非歧視的環境。
