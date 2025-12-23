  • 會員
說說心理話
AH股新聞

23/12/2025 17:54

【人行操作】14天期600億國庫現金定存本周五招投標

　　財政部、中國人民銀行定於2025年12月26日（周五）上午9:50至10:20進行2025年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（十四期）招投標。本期操作量600億元人民幣，期限14天，起息日為2025年12月26日，到期日為2026年1月9日（遇節假日順延），以利率招標、多重價位中標方式面向中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行招投標。
《經濟通通訊社23日專訊》

