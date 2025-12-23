  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開0.04%，萬科暫避違約

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指開盤報3919.11點，漲0.04%
▷ 萬科境內債寬限期延長議案獲通過
▷ 人行今日逆回購淨回籠760億元人民幣

　　萬科(02202)(深:000002)延長境內債寬限期的議案獲通過，暫時得以避免違約風險，滬深股市今早輕微高開，滬綜指高開0.04%，報3919.11點，深成指高開0.05%，創業板指高開0.14%；盤初海南自貿概念股延續強勢，石油、農業股升幅亦靠前。

　　萬科一筆境內債「22萬科MTN004」的持有人會議召集人浦發銀行發布公告稱，調整後的本金展期一年議案未獲第二次持有人會議通過，不過寬限期延長至30個工作日的議案最終過關。昨日為「22萬科MTN004」本息兌付五個工作日寬限期的截止日，延長寬限期議案通過意味著公司再次獲得約一個月時間的緩衝期。該債券在2026年1月28日前不構成違約。

　　公告顯示，在本次會議審議的三個議案中，有關豁免持有人會議召集和召開程序相關時限要求的議案一獲得通過。關於本金展期的議案二未獲通過，同意票比例為20.2%，反對票佔比78.3%。關於延長寬限期的議案三亦獲通過，同意票達90.7%，超過90%的通過線。

　　另外，國務院總理李強主持召開「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，稱要著眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目。他指出，要圍繞「十五五」規劃建立明確的戰略任務，做好細化實化工作，謀劃一批帶動全局的重大工程、重大項目、重大載體。

　　人民銀行公布，今日進行593億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有1353億元逆回購到期，即今日淨回籠760億元。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15

大國博弈

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區