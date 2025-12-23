《Ａ股行情》滬綜指高開0.04%，萬科暫避違約

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

萬科(02202)(深:000002)延長境內債寬限期的議案獲通過，暫時得以避免違約風險，滬深股市今早輕微高開，滬綜指高開0.04%，報3919.11點，深成指高開0.05%，創業板指高開0.14%；盤初海南自貿概念股延續強勢，石油、農業股升幅亦靠前。



萬科一筆境內債「22萬科MTN004」的持有人會議召集人浦發銀行發布公告稱，調整後的本金展期一年議案未獲第二次持有人會議通過，不過寬限期延長至30個工作日的議案最終過關。昨日為「22萬科MTN004」本息兌付五個工作日寬限期的截止日，延長寬限期議案通過意味著公司再次獲得約一個月時間的緩衝期。該債券在2026年1月28日前不構成違約。



公告顯示，在本次會議審議的三個議案中，有關豁免持有人會議召集和召開程序相關時限要求的議案一獲得通過。關於本金展期的議案二未獲通過，同意票比例為20.2%，反對票佔比78.3%。關於延長寬限期的議案三亦獲通過，同意票達90.7%，超過90%的通過線。



另外，國務院總理李強主持召開「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，稱要著眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目。他指出，要圍繞「十五五」規劃建立明確的戰略任務，做好細化實化工作，謀劃一批帶動全局的重大工程、重大項目、重大載體。



人民銀行公布，今日進行593億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有1353億元逆回購到期，即今日淨回籠760億元。

《經濟通通訊社23日專訊》