《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.34%，貴金屬、鋰電板塊衝高

A股市場早間延續強勢，滬綜指半日收升0.34%報3930.87點，深成指升0.65%，創業板漲0.78%。個股跌多漲少，滬深兩市共3130隻個股飄綠，上午半日成交額12381億元（人民幣．下同），較上個交易日增522億元或4.4%。



鋰電板塊集體走強，華盛鋰電(滬:688353)上午收升14.4%，天賜材料(深:002709)漲停。消息面上，廣期所碳酸鋰主力合約一度漲超4%，此外，受益於儲能等對鋰電池需求拉動，12月以來鋰電產業鏈景氣度持續攀升，繼六氟磷酸鋰後，VC添加劑和FEC因供需缺口擴大，價格上漲。此外，正極、隔膜、負極等環節原材料價格也拉升。



貴金屬股價亦衝高，山東黃金(滬:600547)上午漲近8%。美國試圖扣押更多運載委內瑞拉石油的油輪之際，投資者紛紛湧向避險資產黃金。金價周二升至歷史新高，現貨金最新升逾1%至每盎司4491.31美元；與此同時白銀也接近歷史高位，現貨白銀漲至每盎司69.15美元。



下跌方面，商業航天概念陷入調整回落，旅遊股跌幅靠前，另影視院線概念多股下挫，博納影業(深:001330)二連跌停。

《經濟通通訊社23日專訊》