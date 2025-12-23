《Ａ股行情》滬綜指收升0.07%五連漲，半導體板塊表現活躍

滬深股市今日小幅收升，分析人士稱，臨近年末市場將以震盪行情為主，需關注外圍風險。滬綜指收升0.07%報3919.98點，深成指揚0.27%，創業板指升0.41%。兩市全天成交1.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量379億元或2%。



投資者關注地緣政治關係。中國將對從歐盟進口的乳製品徵收最高42.7%的臨時關稅，這被認為是對歐盟電動汽車關稅的報復。美國FCC將中國大疆及所有外國製造的無人機和零部件列入國家安全「受控清單」，意味著華府將禁止大多數此類產品進口或銷售。



同時，《路透》引述多名消息人士報道，美國芯片龍頭英偉達(Nvidia)已告知中國客戶，計劃在2月中旬的農曆新年假期前開始向中國發貨H200芯片；然而，北京方面尚未批准任何H200採購，而且時間表可能會根據政府的決定而改變。今日滬深半導體板塊再度活躍，珂瑪科技(深:301611)收升9.7%，寒武紀(滬:688256)漲約4%。



另外，從鋰電池板塊全天走強，光刻機概念升幅居前。下跌方面，商業航天概念調整，消息上，中國航天科技集團八院研製的可復用運載火箭長征十二號甲完成首飛任務，成功實現二級入軌目標，不過其一級火箭回收驗證未取得預期成效。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4620.73 +0.20 上證指數 3919.98 +0.07 8068.53 深證成指 13368.99 +0.27 10929.90 創業板指 3205.01 +0.41 科創50 1340.02 +0.36 B股指數 249.17 +0.38 1.11 深證B指 1257.24 -0.56 0.42

《經濟通通訊社23日專訊》