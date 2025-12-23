  • 會員
AH股新聞

23/12/2025 09:40

《Ａ股焦點》中國核建跌超1%，子公司擬增資50億元實施市場化債轉股

　　中國核建(滬:601611)公告稱，其子公司中核二三、中核二四、中核華興、中核五公司、中核華辰擬引進工銀投資通過非公開協議增資方式實施市場化債轉股，增資金額合計50億元（人民幣．下同），用於償還標的公司的金融機構借款。增資完成後，公司仍擁有對五家標的公司的實際控制權。此次交易不構成重大資產重組，也不構成關聯交易。

　　中國核建低開低走，現跌1.64%，報12.63元。
《經濟通通訊社23日專訊》

