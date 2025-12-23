  • 會員
23/12/2025 13:15

【ＦＯＣＵＳ】壁仞招股「平到笑」，硬核數字藏暗湧

　　【FOCUS】當「AI晶片第一股」、「中國版英偉達」、「國產GPU第二股」招股價分別高至64.39元、114.28元、104.66元人民幣，上限僅19.6港元的壁仞科技（06082）可謂「平到笑」。以之前三股上市首日平均約4.5倍的漲幅看，頭頂「國產GPU四小龍」光環的壁仞，下周五（1月2日）勢爆2026年IPO開門紅。不過，情緒成就另類估值體系之餘，業務硬核數字亦不可不知。

*本年度淨虧損料大增*

　　繼摩爾線程（滬：688795）、沐曦股份（滬：688802）登陸科創板，掀起「國產GPU」狂歡後，第三隻「小龍」壁仞科技亦啟動在港招股；連同累計漲幅近20倍的寒武紀（滬：688256），「國產+高端」的一攬子GPU核心資產，儼然已成梯隊。

　　相比營收、市值大幅失衡的「寒王」－－首三季營收46.1億　VS 市值逾5600億，好歹首三季賺16億元，實現歷史性轉虧，且首三季研發投入相對營收佔比驟降至15.5%，顯示商業化進程加速，看看壁仞，過去三年累虧47.5億元，且預告2025年度虧損淨額將「大幅增加（上半年錄16億元）」。

*GPGPU晶片+解決方案*

　　同為「國產GPU四小龍」，壁仞跟摩爾、沐曦，乃至寒武紀有何不同？據其招股書，業務之一是開發GPGPU（通用圖形處理器）晶片，與沐曦處於同一賽道。相對英偉達、摩爾主攻的GPU（圖形處理器），GPGPU普遍以計算單元取代圖形渲染部分，集中處理AI應用，而壁仞就借Chiplet（芯粒）技術主打千卡級集群，擁抱「暴力計算」。

　　其下一代旗艦資料中心晶片BR20X，預計明年實現商業化上市；用於雲端訓練及推理的BR30X，以及用於邊緣推理的BR31X晶片，則計劃2028年實現商業化上市。

　　業務之二為基於GPGPU的智能計算，為AI數據中心、電信、金融科技、公用事業等關鍵行業的大客戶提供解決方案。招股書透露，截至本月15日，其手握5份框架銷售協議及24份銷售合同，總價值12.41億元。

*存貨周轉高達1725天*

　　盡管雄心勃勃、前景可期，但以過去三年研發開支累計投入達27.3億元，今年上半年5.72億元對應同期營收5890萬元看，於可見將來實現盈利恐難言樂觀。

　　值得一提的是，截至今年6月底，公司存貨達5.99億元，包括晶圓等原材料、在製品、製成品，存貨周轉天數高達1725天；加上招股書提醒，預期將佔中國今年智能計算晶片市場（504億美元）約0.2%市場份額，「可能無法成功地與該等成熟的市場參與者競爭」，齊指向此賽道競爭的白熱化。

　　當沐曦的最新股價跌破首日上市開盤價，欲追逐GPU造富盛宴入場券的二級市場投資者，在「戰略樂觀，戰術謹慎」中保持一份清醒，更方顯可貴。

