安徽皖通(00995)股東招商局公路網絡科技累沽841萬A股，套現1.3億人幣

安徽皖通高速公路(00995)(滬:600012)公布，股東招商局公路網絡科技告知，在9月22日至12月21日期間內通過集中競價交易方式累計減持約840.9萬股A股，佔總股本的0.49%，套現約1.3億元（人民幣．下同），有關減持計劃已實施完畢。
該集團指，招商局公路網絡科技以每股15至15.79元減持，所持股權由約29.06%降至28.57%。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
23/12/2025 08:39
安徽皖通高速公路(00995)(滬:600012)公布，股東招商局公路網絡科技告知，在9月22日至12月21日期間內通過集中競價交易方式累計減持約840.9萬股A股，佔總股本的0.49%，套現約1.3億元（人民幣．下同），有關減持計劃已實施完畢。
該集團指，招商局公路網絡科技以每股15至15.79元減持，所持股權由約29.06%降至28.57%。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N