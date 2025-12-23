安徽皖通(00995)股東招商局公路網絡科技累沽841萬A股，套現1.3億人幣

安徽皖通高速公路(00995)(滬:600012)公布，股東招商局公路網絡科技告知，在9月22日至12月21日期間內通過集中競價交易方式累計減持約840.9萬股A股，佔總股本的0.49%，套現約1.3億元（人民幣．下同），有關減持計劃已實施完畢。



該集團指，招商局公路網絡科技以每股15至15.79元減持，所持股權由約29.06%降至28.57%。

《經濟通通訊社23日專訊》