  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2025 08:46

【內房困局】萬科到期境內債獲同意延長寬限期至下月，惟新展期方案僅兩成支持遭駁回

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，有關債務餘額20億元（人民幣．下同）的2022年度第四期中期票據，召開2025年第二次持有人會議已形成決議，延長中期票據寬限期在內的兩項議案獲通過，本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，屆滿日獲延長至明年1月28日。

　　不過萬科新一版展期12個月方案仍然遭大部分持有人反對，支持率只得20.2%，遠低於方案通過所需的90%以上門檻。萬科新版展期方案承諾即時付息及提供未具體說明的增信措施。

　　債券如在30個交易日的寬限期內對該中期票據本息進行足額償付、消除違約事件或通。過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對中期票據的違約，不觸發相關違約責任。寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息和罰息等。

*11.2億人幣擔保融資獲延長1年*

　　此外，該集團指，控股子公司鄭州榮望房地產開發前期通過保險資金不動產債權投資計劃形式向太平資產管理融資並完成提款，截至目前，融資餘額11.2億元，經協商將投資計劃的投資期限延長1年，而擔保方式不變。擔保發生後，該集團及控股子公司對外擔保總額將為941.36億元，佔去年末股東淨資產比重將為46.45%。
《經濟通通訊社23日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

上一篇新聞︰23/12/2025 08:48  《駐京專電》審計署：核查家電銷售企業騙取「兩新」補貼問題，…

下一篇新聞︰23/12/2025 08:46  《駐京專電》商務部：已對民用晶片出口予豁免，聞泰與安世荷蘭…

其他
More

23/12/2025 08:54  《中國房產》上海３０００萬元以上豪宅成交額達千億元，單城規…

23/12/2025 08:39  中創智領（００５６４）３億人幣設新產業投資平台，投資上下游…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區