《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1402.53
|寒武紀
|(688256)
|1367.51
|長江電力
|(600900)
|1200.85
|工業富聯
|(601138)
|1127.42
|華友鈷業
|(603799)
|1044.44
|海光信息
|(688041)
|1009.42
|兆易創新
|(603986)
|972.22
|洛陽鉬業
|(603993)
|943.93
|藥明康德
|(603259)
|819.06
|貴州茅台
|(600519)
|798.84
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5193.25
|寧德時代
|(300750)
|2667.89
|新易盛
|(300502)
|2539.77
|天孚通信
|(300394)
|2441.23
|陽光電源
|(300274)
|1889.32
|北方華創
|(002371)
|1119.04
|中材科技
|(002080)
|937.59
|立訊精密
|(002475)
|847.73
|滬電股份
|(002463)
|803.70
|長芯博創
|(300548)
|802.08
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
