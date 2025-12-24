  • 會員
AH股新聞

24/12/2025 08:35

重慶農商行(03618)派中期股息20.336分人幣，明年1月23日派發

　　重慶農村商業銀行(03618)(滬:601077)公布，董事會於昨日通過今年中期利潤分配方案，向全體股東派發現金股息23.1億元人民幣，每股現金股息為20.336分，佔中期淨利潤比例為30%。

　　該集團指，2025年中期股息將於明年1月23日派發予於明年1月15日名列H股股東名冊的H股股東。2025年中期股息均以人民幣計值，以人民幣向A股股東發放，以港幣向H股股東發放。
《經濟通通訊社24日專訊》

