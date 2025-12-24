  • 會員
AH股新聞

24/12/2025 08:45

《駐京專電》住建部：明年抓好四方面工作，著力穩定房地產市場

摘要
免責聲明

▷ 住建部2024年推進四方面工作穩定房地產市場
▷ 措施含因城施策控增量、去庫存、盤活存量用地
▷ 推動現房銷售制，規範預售資金監管及住房公積金改革

　　全國住房城鄉建設工作會議22日至23日在北京召開。會議強調，2026年是「十五五」開局之年，做好住房城鄉建設工作意義重大，要著力抓好四方面工作：推進現代化人民城市建設，著力穩定房地產市場，加快建築業提質升級，夯實高質量發展基礎支撐。

　　住建部部長倪虹強調，著力穩定房地產市場，重點是因城施策控增量、去庫存、優供給，結合城市更新、城中村改造盤活利用存量用地，推動收購存量商品房用作保障性住房、安置房、宿捨、人才房等。優化和精準實施保障性住房供應，實施房屋品質提升工程，有序推進「好房子」建設；進一步發揮房地產項目「白名單」制度作用，支持房地產企業合理融資需求。

　　倪虹說，城市政府要用足用好房地產調控自主權，適時調整優化房地產政策，支持居民剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩運行；加快構建房地產發展新模式，有序搭建基礎性制度，在房地產開發上，做實房地產開發項目公司制。在房地產融資上，推行主辦銀行制。在商品房銷售上，推進現房銷售制，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。繼續實行預售的，規範預售資金監管，切實維護購房人合法權益。

　　同時，深化住房公積金制度改革。實施物業服務質量提升行動，探索社區黨組織領導下的居委會、業委會、物業服務企業協調運行新模式，探索「物業服務+生活服務」模式，推動「物業服務進家庭」。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

