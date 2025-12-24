  • 會員
24/12/2025 09:07

《駐京專電》發改委等三部門明確完善幼兒園收費政策，明年起施行

▷ 發改委等三部門發布幼兒園收費政策，2026年施行
▷ 收費項目含保育教育費、住宿費、服務性收費、代收費
▷ 禁止跨學期預收費、禁止第三方機構直接收費

　　發改委、教育部、財政部聯合發布《關於完善幼兒園收費政策的通知》，從規範收費項目、分類完善收費管理方式、明確收費標準制定原則等8個方面明確相關要求，旨在更好發揮收費政策對優質普惠供給的牽引撬動作用。《通知》將於2026年1月1日起施行。

　　根據《通知》，幼兒園收費項目包括保育教育費、住宿費、服務性收費、代收費，開設托班的還可收取保育費。其中，服務性收費指幼兒園在完成正常的保育教育外，為在園兒童提供由家長自願選擇的服務而收取的費用；代收費指幼兒園為方便兒童在園學習和生活，在家長自願的前提下，為提供服務的單位代收代付的費用。與幼兒園保育教育直接關聯的服務事項，以及明確規定由財政保障的項目，不得納入服務性收費或代收費。

　　在明確收費標準制定原則方面，《通知》強調，定價成本不得包括災害損失、事故等非正常辦園費用支出；代收費按照實際支出情況收取，不得在代收費中獲取差價；不得收取任何形式的回扣。

　　在建立目錄清單制度方面，《通知》明確，各地要建立服務性收費和代收費、幼兒園本園收費兩張目錄清單，並加強收費公示，未在清單內、未經公示或公示內容與政策不符的，一律不得收費。

　　在加強收費行為監管方面，《通知》指出，相關收費可按月、季度或學期收取，但不得跨學期預收；幼兒園不得以幼小銜接班、興趣班、課後培訓和親子特色班等名義收取保教費、保育費以外的費用，不得以任何名義向幼兒家長收取與入園掛鈎的捐資助學費用，不得通過家委會收取任何費用，嚴禁引入第三方機構向幼兒家長直接收取費用。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

