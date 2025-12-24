  • 會員
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2025 09:54

《駐京專電》國資委：推進戰略專業化重組併購，加強上市公司市值管理

▷ 國資委推進戰略重組併購及上市公司市值管理
▷ 1-11月央企增加值9.5萬億元，同比增1.4%
▷ 國資委計劃推動技術改造及節能降碳更新

　　中央企業負責人會議22日至23日召開，會議提出，要大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量併購。加強上市公司質量和市值管理。

　　會議指出，2026年的穩經營、提質效工作要堅持向內挖潛，做好全面預算管理，加強全員、全要素、全生命周期成本管控，加大應收款項、合同資產、存貨和應付款項管控力度。平衡收益和風險，積極獲取核心要素、培育競爭優勢、搶佔發展先機，國有資本投資、運營公司要更好發揮平台作用。

　　國務院國資委黨委書記、主任張玉卓在會上表示，中央企業要以高質量編制實施「十五五」規劃為抓手，推動布局結構與時俱進，促進國有資本「三個集中」。要接續發力新能源、新能源汽車、新材料、航空航天、低空經濟、量子科技、6G等重點領域，加大啟航企業遴選培育力度。

　　要深化拓展「AI+」行動，開展新一輪中央企業數字化轉型行動，強化智能工廠梯度培育，接續推動技術改造和大規模設備更新，深入推進重點行業節能降碳改造，切實加快轉型步伐。

　　接續推動技術改造和大規模設備更新，深入推進重點行業節能降碳改造。同時，中央企業要大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量併購，積極獲取核心要素、培育競爭優勢、搶佔發展先機。國有資本投資、運營公司要更好發揮平台作用。

*首11月央企實現增加值9.5萬億，同比增1.4%*

　　數據顯示，1-11月，中央企業實現增加值9.5萬億元（人民幣．下同），同比增長1.4%。同期，營業收現率、營業收入利潤率、年化淨資產收益率均保持在合理水平；完成固定資產投資（不含房地產）3.3萬億元、同比增長0.7%。「十四五」以來，中央企業資產總額從不到70萬億元增長到超過90萬億元，利潤總額從1.9萬億元增長到2.6萬億元，年均增速分別達到7.3%和8.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

