《駐京專電》北京樓市放寬非京籍家庭購房條件，支持多子女家庭住房需求

北京市住建委、市發改委、人民銀行北京市分行、北京住房公積金管理中心等4部門聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，自2025年12月24日起施行。



《通知》明確，為更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，進一步優化調整住房限購政策。



一是放寬非京籍家庭購房條件。將非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由現行的「3年」調減為「2年」；購買五環外商品住房的，由現行的「2年」調減為「1年」。



二是支持多子女家庭住房需求。二孩及以上的多子女家庭，可在五環內多購買一套商品住房，即：京籍多子女家庭，可在五環內購買3套商品住房；在京連續2年繳納社保或個稅的非京籍多子女家庭，可在五環內購買2套商品住房。



*利率定價機制安排不再區分首套住房和二套住房*



《通知》進一步優化個人住房信貸政策，銀行業金融機構根據北京地區市場利率定價自律機制要求和本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，在利率定價機制安排方面不再區分首套住房和二套住房，合理確定每筆商業性個人住房貸款的具體利率水平。關於住房貸款相關業務，可向經辦銀行具體咨詢。



加大公積金支持住房消費力度，調整二套住房公積金貸款最低首付比例，對借款申請人（含共同申請人）使用公積金個人住房貸款購買二套住房的，最低首付款比例由不低於30%調整為不低於25%。



為進一步優化營商環境，提升房地產投資效率，調整招拍掛拿地的房地產開發項目立項方式，由市區分級核准調整為區級備案。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》