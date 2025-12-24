《駐京專電》發改委、商務部發布新版鼓勵外商投資產業目錄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委、商務部全文發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》，自2026年2月1日起施行。修訂出台新版《鼓勵目錄》，更大力度吸引和利用外資，引導更多外資投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域，以及中西部和東北地區。



新版《鼓勵目錄》總條目共1679條，與2022年版相比淨增加205條、修改303條。其中，全國鼓勵外商投資產業目錄共619條，增加100條、修改131條；中西部等地區外商投資優勢產業目錄共1060條，增加105條、修改172條。



*持續鼓勵引導外資投向先進製造業*



商務部發布有關負責人答記者問稱，本次修訂主要有以下幾方面變化：一是持續鼓勵引導外資投向先進製造業。全國目錄繼續將製造業作為鼓勵外商投資的重點方向。新增核酸類藥物的開發生產，零磁醫學裝備的研發與生產，智能檢測裝備和儀器製造，高速攝像機研發生產，智慧能源管控系統和相關計量、檢測、監測設備的開發生產，船舶、深海用水下作業機器人設計研發製造，燃氣發電機關鍵設備製造，機器人關鍵基礎部件的開發製造等內容。



二是積極鼓勵引導外資投向現代服務業。全國目錄將促進生產性服務業發展作為修訂重點。新增新材料共性技術平台或服務平台運營、現代高端航運服務、虛擬電廠運營及相關技術研發等內容。同時積極支持全面提振服務消費，將寵物醫院和寵物美容服務，體育旅遊服務，旅行社經營，露營產業咨詢、規劃設計和運營服務，民宿設計、品牌開發和運營服務，物業服務，互聯網+醫療健康服務等更多服務消費條目納入全國鼓勵範圍。



*引導外資更多投向中西部、東北等地區*



三是加力引導外資更多投向中西部、東北等地區。結合各地資源稟賦和產業優勢，因地制宜進一步增加了地區條目。如遼寧省新增郵輪旅遊產品經營服務，黑龍江省新增冰雪裝備研發製造，河南省新增高端化智能化起重工程機械及零部件研發生產，海南省新增海洋環境治理、生態修復及生態示範工程建設，重慶市新增適用於丘陵山區的中小型農機研發製造，貴州省新增算力基礎軟硬件研發生產，青海省新增風力發電場運營等。



*在西部地區和海南省投資可減所得稅*



外商投資《鼓勵目錄》內的行業領域，主要可以享受4項優惠政策：一是在投資總額內進口自用設備，除國家規定不予免稅的產品，免征關稅。二是對於集約用地的鼓勵類工業項目優先供應土地，並且可以按不低於所在地等別相對應全國工業用地出讓最低價標準的70%確定出讓底價。支持鼓勵類外資企業靈活採用工業用地長期租賃、先租後讓、彈性年期出讓等方式，降低初期用地成本。三是在西部地區和海南省投資，可減按15%稅率繳納企業所得稅。四是境外投資者以境內企業分配的利潤直接投資，被投資企業從事產業屬於《鼓勵目錄》的全國目錄，且符合相關條件，可享受稅收抵免優惠。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》