24/12/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平稱央企要更好服務黨和國家工作大局

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平指示央企服務黨和國家工作大局、經濟高質量發展、民生
▷ 國資委提出2026年央企改革路線圖，含上市公司質量及市值管理
▷ 外資機構看多2026年中國股市，主因企業盈利改善、科技創新、估值吸引

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平：央企要更好服務黨和國家工作大局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對中央企業工作作出重要指示指出，新征程上，中央企業要充分認識肩負的職責使命，更好服務黨和國家工作大局，服務經濟社會高質量發展，服務保障和改善民生，勇擔社會責任，為中國式現代化建設貢獻更大力量。

國資委明確2026年央企改革路線圖，加強上市公司質量和市值管理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
12月22日，國務院國資委主任張玉卓在2025年度中央企業負責人會議上表示，國有企業改革深化提升行動主體任務基本完成，2026年將在新起點上推動改革再上新台階。他表示，要加強上市公司質量和市值管理，大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量併購。

踐行金融為民，以專業深度與服務溫度護航高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
歲末回首，2025年無疑是中國公募基金行業發展史上具有里程碑意義的一年。隨著《推動公募基金高質量發展行動方案》正式落地，行業步入以投資者回報為導向的高質量發展新征程。


《上海證券報》

2025併購新周期：從政策驅動到產業躍升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一場深刻的結構性轉變正在A股併購市場發生。2025年，在經歷多年沉寂與反復拉鋸後，併購市場並未簡單復刻2015年由「槓桿」與「跨界」驅動的狂熱劇本，而是在全新的邏輯下實現了關鍵一躍。

「重估中國資產」共識擴大，外資機構看多2026年中國股市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「重估中國資產」的外資共識正進一步擴大。12月以來，多家外資機構密集發布了2026年中國股票市場展望。其中，高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞銀等知名機構表示，展望2026年，在企業盈利改善、科技創新突破不斷，以及估值吸引力推動下，中國資產具備持續反彈基礎。


《證券時報》

一站式「全科會診」，聯動服務隊走出科技金融新路子
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券時報記者近日在廣東多地走訪了解到，從各類金融機構組成聯動服務隊實現信息共享，為科技型企業提供一站式金融服務，到深挖企業公共和產業數據構造潛力企業綜合評分，填補早期科技企業服務空白，科技金融這篇「大文章」正在繪就實踐新圖景。

國資國企改革如何繼續深化？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期召開的中央經濟工作會議要求，2026年要制定和實施進一步深化國資國企改革方案，國資國企改革將進入新一輪深化周期。站在這一承前啟後的時點，國資國企改革不僅承載著國家戰略的謀篇布局，也肩負著進一步激發企業內生動力和創新活力的任務。

