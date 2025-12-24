  • 會員
24/12/2025 17:00

《鍾之日記》中芯價漲，港股微升

▷ 中芯國際部分產能12月24日漲價10%
▷ 港股恒指收升0.2%，主板成交925億港元
▷ 美國推遲中國芯片關稅至2027年6月

　　12月24日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國第三季GDP超預期增長，隔晚美股造好，港股半日市開市靠穩，美國將中國芯片加徵關稅限期延至2027年6月，另據報中芯(00981)已對部分產能實施漲價，消息帶動芯片股上揚。恒指在低成交下作窄幅波動，最終收報25818升0.2%迎聖誕，主板成交僅925億元。

*滬指走出六連漲，商業航天概念持續爆發*

　　滬綜指今天高開高走收出六連漲，全日收升0.53%報3940.95點，深成指收漲0.88%，創業板指揚0.77%。滬深兩市全日成交額1.88萬億人民幣，較上一個交易日減少1%。

　　盤面上，商業航天概念持續爆發，板塊指數全日飆3.6%，20餘隻成分股漲停。中國商業航天發展大會今天在北京召開，會上發布的《中國商業航天產業研究報告》顯示，截止目前，全球共進行了325次航天發射，入軌航天器4026顆。其中，中國87次（成功84次），民營商業火箭企業執行23次發射任務，入軌航天器324顆。

　　此外，商業航天產業聯盟科創基金正式啟動。基金首次發行規模10億-20億元人民幣，遠期擬擴至100億人民幣，存續期10年。投資方向聚焦低軌衛星星座及衛星互聯網、可重複使用運載器及火箭發射服務、商業航天新材料和新器件、空間資源開發利用及新興太空服務四大領域。

　　分析人士稱，針對明年的政策預期開始升溫，A股跨年行情或已拉開序幕，十五五首年重大項目落地有望加速，住建部也提出著力穩定房地產市場，中線預期高度一致的情況下，行情往往會提早出現。

*中芯部分產能漲價一成，帶動股價揚逾3%*

　　據《上海證券報》從多個渠道求證獲悉，中芯國際(00981)已對部分產能實施漲價，漲幅約10%。有公司反映，預計漲價會很快執行。但由於之前存儲產品價格過低，晶圓廠早已率先對其實施漲價。

　　報道指，手機應用和AI需求持續增長，帶動套片需求，從而帶動整體半導體產品需求的增長。對於中芯漲價的原因，有半導體業內人士解讀，原材料漲價也是其中因素。

　　此外，台積電確認整合8英寸產能，並計劃在2027年末關停部分生產線，或也引發晶圓廠漲價預期。事實上，由於需求旺盛，中芯國際、華虹(01347)的產能利用率持續增長，並已接近滿載或超過滿載。

　　在11月14日舉行的三季度業績說明會上，中芯國際聯合首席執行官趙海軍透露，四季度是傳統淡季，但由於產業鏈切換迭代效應持續，將「淡季不淡」。中芯國際給出的第四季度收入指引為環比持平到增長2%；產線整體上繼續保持滿載；毛利率指引為18%到20%，與三季度指引相比持平。據此預測，公司全年銷售收入預計超過90億美元，收入規模將踏上新台階。

　　今日港股收市後、A股收盤前，《科創板日報》稱中芯國際已向下遊客戶發布漲價通知，且此次漲價主要集中於8英寸BCD工藝平台，漲幅在10%左右。中芯國際收升3.1%，報71.05元，為表現最佳藍籌；華虹升1.6%，上海復旦(01385)揚1.5%，ASMPT(00522)升0.5%，晶門半導體(02878)漲3.5%。

　　值得一提，美國總統特朗普政府23日表示，鑒於北京謀求在芯片業主導地位的「不合理」做法，將對從中國進口的半導體產品加徵關稅，但這一行動將推遲到2027年6月。

*零跑汽車升近2%，2026年目標百萬銷量*

　　零跑汽車(09863)今日迎來創立十周年，公司創始人、董事長兼首席執行官朱江明發布全員信，將2026年的銷量目標定在100萬輛。同時，零跑汽車宣布將於12月28日在杭州奧體中心體育館（小蓮花）舉辦以「向上，領跑」為主題的十周年發布會。零跑汽車今日升1.75%，報49.94元。

　　全員信指出，零跑汽車今年全年銷量近60萬輛，有望實現年度盈利，朱江明形容今年為「成果最豐碩的一年」。他強調2026年有四大工作要點，包括技術必須持續創新；品質必須做到極致；必須加速海外市場的拓展；以及組織必須保持高效敏捷。

　　公開信息顯示，零跑在年初定下50萬銷量目標，10月中旬便宣布完成全年銷量目標。今年前11個月，零跑累計銷量達到53.6萬輛，完成率達到107%。全年銷量預計將接近60萬輛，其中海外交付約6萬輛，均位居造車新勢力第一。在出海方面，零跑汽車今年累計拓展35個海外市場，海外門店超過800家。此前公布的2025年三季報顯示，零跑汽車第三季度淨利潤持續為正，已連續實現季度盈利。

　　朱江明在全員信中坦言，過去的十年很難，可以說是九死一生。「現在我們也才剛過溫飽線，遠遠沒到慶功的時候。站在新十年的起點，從跟跑到領跑，這要求我們不能再以『新勢力』自居，而要以一家可持續發展、值得尊敬的世界級車企來要求自己。」朱江明此前曾多次表示，零跑要爭取做世界級電動車企，長遠目標年銷量400萬輛。

