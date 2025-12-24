《中國房產》官媒：地產開發投資下降是落實控增量要求的正向反應

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內媒《經濟日報》發文稱，1月至11月，全國房地產開發投資同比下降15.9%。這是各地落實控增量要求的正向反應，也是市場自發調整的結果。



文章指，房地產開發投資下降，原因之一是各地嚴控房地產增量，主動調控取得積極成效。我國房地產市場供求關係已經由需求旺盛轉變為結構性供大於求，新建住房需求不可能回到過去高峰時的規模，無法再簡單依靠賣地增加財政收入。另一原因是二手住房的替代作用日益明顯，今年1月至11月，全國二手房交易面積佔交易總量的比重已達45%；前三季度深圳、上海等核心城市二手房成交量同比增長20%到30%，北京、重慶、杭州、成都等城市同比增長均超10%。



二手房佔比上升是今後一個時期的趨勢。從國際經驗看，進入城鎮化後期，以存量交易為主是房地產市場較為普遍的規律。英國等發達國家二手房交易佔比普遍在70%以上，美國超過80%。應該看到，新房市場和二手房市場都能解決居民住房問題，要把新房市場和二手房市場作為一個整體看待。



文章並指，今年前三季度，重點30個城市新房和二手房的總成交量同比已呈停止下降勢頭。在去年四季度高基數的基礎上，2025年新房銷售量同比調整幅度有所擴大，但從新房和二手房交易總量來看，市場需求規模基本保持穩定。長遠看，我國新型城鎮化仍在持續推進，城市存量優化調整也有廣闊空間，人民群眾對高品質住房形成新期待，房地產在統籌惠民生和穩增長過程中仍有較大發展潛力。

《經濟通通訊社24日專訊》