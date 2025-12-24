  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2025 09:12

《中國房產》官媒：地產開發投資下降是落實控增量要求的正向反應

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1-11月全國房地產開發投資同比下降15.9%
▷ 同期二手房交易面積佔總量45%
▷ 前三季重點30城新房及二手房總成交量同比停止下降

　　內媒《經濟日報》發文稱，1月至11月，全國房地產開發投資同比下降15.9%。這是各地落實控增量要求的正向反應，也是市場自發調整的結果。

　　文章指，房地產開發投資下降，原因之一是各地嚴控房地產增量，主動調控取得積極成效。我國房地產市場供求關係已經由需求旺盛轉變為結構性供大於求，新建住房需求不可能回到過去高峰時的規模，無法再簡單依靠賣地增加財政收入。另一原因是二手住房的替代作用日益明顯，今年1月至11月，全國二手房交易面積佔交易總量的比重已達45%；前三季度深圳、上海等核心城市二手房成交量同比增長20%到30%，北京、重慶、杭州、成都等城市同比增長均超10%。

　　二手房佔比上升是今後一個時期的趨勢。從國際經驗看，進入城鎮化後期，以存量交易為主是房地產市場較為普遍的規律。英國等發達國家二手房交易佔比普遍在70%以上，美國超過80%。應該看到，新房市場和二手房市場都能解決居民住房問題，要把新房市場和二手房市場作為一個整體看待。

　　文章並指，今年前三季度，重點30個城市新房和二手房的總成交量同比已呈停止下降勢頭。在去年四季度高基數的基礎上，2025年新房銷售量同比調整幅度有所擴大，但從新房和二手房交易總量來看，市場需求規模基本保持穩定。長遠看，我國新型城鎮化仍在持續推進，城市存量優化調整也有廣闊空間，人民群眾對高品質住房形成新期待，房地產在統籌惠民生和穩增長過程中仍有較大發展潛力。
《經濟通通訊社24日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普內外政策的民意基礎

23/12/2025 18:21

大國博弈

回顧展望－樓市轉勢 | 工商舖市場現復甦跡象，阿里京東執平貨...

23/12/2025 15:24

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區