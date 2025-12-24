  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2025 15:09

《神州金融》國有大行響應信用修復政策，業內：新發貸款仍將堅持風控原則

　　人行宣布啟動一次性信用修復政策，助力個人重塑信用後，連日來多家國有大行積極響應。昨日晚間，中國銀行(03988)(滬:601988)、建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)相繼發布公告，進一步就「重啟信用」的適用條件等進行回應和說明。更早前，工商銀行(01398)(滬:601398)和農業銀行(01288)(滬:601288)也已公開回應。

　　其中，中國銀行通過官方微信公眾號發布了「關於一次性信用修復政策常見問題答疑」的文章，對符合條件的逾期信息如何適用新政、個人如何查詢等進行了進一步解釋。建行也在昨日晚間發布「毋須申請，一次性信用修復政策來了」的補充說明文章，強調該政策「免申即享」。

　　據內媒報道，在業內人士看來，本次信用修復有利於為個人消費者尤其是年輕人提供更多信貸方面的支持，對「擴內需」的國家戰略也有重大意義。不過，銀行依然會根據本行風控系統自主決定是否對信用修復人群新發貸款。

　　有銀行內部人士指出，理論上，如果客戶在一家銀行信貸違約後，哪怕事後還款並完成信用修復，其過往信息依然可能會保留在這家銀行的信息系統中。因此，預計一些銀行出於風控的考量，設置相關指標，對於部分客戶在原來的銀行辦理業務時存在一定偏好。
《經濟通通訊社24日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰24/12/2025 15:11  《Ａ股焦點》中芯國際Ａ收漲近３％，據報通知客戶８英寸ＢＣＤ…

其他
More

24/12/2025 15:56  《神州金融》人行等八部門：支持探索推進內地與新加坡數字人民…

24/12/2025 15:40  【關稅戰】美擬對華半導體加關稅，外交部：美方做法擾亂全球產…

24/12/2025 15:15  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒６％，深證Ｂ收跌０﹒１％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

「船尾處的黑色小人」——從佩里叩關到侵略中國（一）

24/12/2025 11:33

大國博弈

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區