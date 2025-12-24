《神州金融》國有大行響應信用修復政策，業內：新發貸款仍將堅持風控原則

人行宣布啟動一次性信用修復政策，助力個人重塑信用後，連日來多家國有大行積極響應。昨日晚間，中國銀行(03988)(滬:601988)、建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)相繼發布公告，進一步就「重啟信用」的適用條件等進行回應和說明。更早前，工商銀行(01398)(滬:601398)和農業銀行(01288)(滬:601288)也已公開回應。



其中，中國銀行通過官方微信公眾號發布了「關於一次性信用修復政策常見問題答疑」的文章，對符合條件的逾期信息如何適用新政、個人如何查詢等進行了進一步解釋。建行也在昨日晚間發布「毋須申請，一次性信用修復政策來了」的補充說明文章，強調該政策「免申即享」。



據內媒報道，在業內人士看來，本次信用修復有利於為個人消費者尤其是年輕人提供更多信貸方面的支持，對「擴內需」的國家戰略也有重大意義。不過，銀行依然會根據本行風控系統自主決定是否對信用修復人群新發貸款。



有銀行內部人士指出，理論上，如果客戶在一家銀行信貸違約後，哪怕事後還款並完成信用修復，其過往信息依然可能會保留在這家銀行的信息系統中。因此，預計一些銀行出於風控的考量，設置相關指標，對於部分客戶在原來的銀行辦理業務時存在一定偏好。

