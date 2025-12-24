  • 會員
AH股新聞

24/12/2025 16:38

《中國房產》武漢11宗涉宅用地41.58億元成交，最高溢價率約10%

　　武漢今日有11宗涉宅用地出讓，最終2宗溢價成交、9宗底價成交，總成交金額41.58億元（人民幣．下同）。

　　其中，江岸區地塊經過18輪競價，由武漢鴻永房地產開發有限公司（綠城）以總價3.92億元競得，成交樓面價13852元/㎡，溢價率10.11%；青山區地塊經過9輪競價，由湖北省建工房地產開發有限公司（寶業地產）以總價3.23億元競得，成交樓面價9034元/㎡，溢價率5.89%。
《經濟通通訊社24日專訊》

