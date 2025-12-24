  • 會員
24/12/2025 17:01

【ＡＩ】中興通訊：已收到部分大模型廠合作邀約，相關溝通正在推進

　　據內媒《藍鯨新聞》報道，近期，搭載深度AI功能的「豆包手機」引發市場關注，記者近日採訪了中興通訊(00763)(深:000063)相關人士，首次系統獲悉雙方的合作細節與戰略考量。

　　該人士稱，選擇與字節跳動合作AI手機的原因首先是因為「戰略同頻」，雙方均將AI手機視為確定的未來趨勢；其次是「優勢互補」，中興旗下努比亞品牌具備深厚的硬件工程能力，尤其在算力與功耗優化方面，字節跳動則憑借豆包大模型及其「跨應用執行的智能體技術」，能夠補全終端實現高階AI體驗的關鍵一環。再次，「豆包的技術能力可助力實現「全平台比價、跨應用協同」等高實用性智能場景在手機端落地，這與中興「讓AI如陽光空氣般普惠」的理念高度契合。」

　　被問及是否接觸其他大模型廠商時，上述人士還表示，公司秉持「開放即創新」的理念，這也是其「AI for All」戰略的核心。目前已收到部分合作邀約，相關溝通正在推進。這意味著與字節跳動的合作可能只是一個開端，中興正逐步構建更加開放的AI生態體系。
《經濟通通訊社24日專訊》

