24/12/2025 09:07

《神州債市》財政部據報明年國債發行總規模仍會保持較高水平

　　據《路透》引述消息人士透露，中國財政部在23日召集承銷商開會時預計，2026年國債發行總規模仍會保持在比較高的水平。

　　消息人士表示，財政部指出2026年保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量；同時均衡國債發行期限，統籌一般國債與特別國債，國債與地方債的發行節奏，保障政府債券的供求合理性。此外，財政部表示明年將進一步加強有關部門的協同配合，共同維護政府債券發行的良好環境。

　　報道稱，中國今年發行1.3萬億元(人民幣．下同)超長期特別國債(去年為1萬億元)，新增發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。今年安排新增地方政府專項債發行4.4萬億元(去年為3.9萬億元)。

*地方債發行規模突破10萬億創新高*

　　11月以來，江蘇、福建和安徽等地相繼官宣年度地方債發行結束，標誌著今年地方債發行工作步入收官階段，地方債累計發行規模已突破10萬億元，創下年度歷史新高。

　　財政部此前召開會議表示，明年將發行超長期特別國債，繼續實施更加積極的財政政策，並用好個人消費貸款和服務業經營主體貸款「雙貼息」政策，以支持擴大內需和提振消費。
《經濟通通訊社24日專訊》

