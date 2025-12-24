《神州金融》人行等八部門：支持探索推進內地與新加坡數字人民幣跨境支付試點

中國人民銀行等八部門聯合發布《關於金融支持加快西部陸海新通道建設的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》從完善金融組織協作體系，構建高質量資金融通體系，推進制度性改革創新，建設數字金融服務平台，完善金融開放合作體系，深化跨省跨境金融監管協作等方面提出21條重點舉措，推動發揮好「融資」和「結算」兩項金融核心功能，支持西部陸海新通道高質量發展。



*支持企業依法合規赴新加坡、香港融資*



《意見》提出，探索境內外金融市場互聯互通。支持符合條件的銀行在遵守監管規定和宏觀審慎框架下向東盟國家企業或項目發放跨境貸款。加強沿線省(區、市)與粵港澳大灣區發展銜接，支持企業依法合規赴新加坡、香港融資。深化合格境外有限合夥人(QFLP)試點。



*推進內地與新加坡數字人民幣跨境支付試點*



《意見》還指出，探索數字金融國際合作。支持沿線省(區、市)參與多邊央行數字貨幣橋項目，推動與泰國、香港、阿聯酋、沙特阿拉伯等跨境支付使用央行數字貨幣。支持探索推進內地與新加坡數字人民幣跨境支付試點。支持沿線有條件的省(區、市)建設跨境電商數字服務平台，與新加坡等國家跨境電商和貿易數字化平台公司對接，提升跨境電商服務能力。

《經濟通通訊社24日專訊》