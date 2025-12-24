  • 會員
AH股新聞

24/12/2025 09:30

《Ａ股行情》滬綜指近平開，美國擬2027年對中國輸美芯片加徵關稅

　　美國指責中國在半導體領域從事不公平貿易行為，但決定至少在2027年年中之前，不對中國芯片進口加徵額外關稅。滬深股市今早幾乎平開，滬綜指高開0.01%，報3920.35點，深成指及創業板指高開0.07%，半導體板塊盤初仍穩。

　　美國貿易代表辦公室(USTR)周二（23日）公布301調查結果，認定中國針對半導體產業主導全球市場的行為、政策及措施，對美國構成不合理及歧視性負擔。當局計劃於18個月後，即2027年6月23日，上調關稅至另行公布的水平。​備案文件顯示，關稅稅率將至少提前30天公布。

　　此舉延續特朗普政府貿易政策框架，加上現行301清單，涵蓋半導體等產品25%至100%稅率，預計進一步推升中美供應鏈重組，影響全球芯片貿易格局。

　　此外，《上海證券報》報道，中芯國際(00981)(滬:688981)已對部分產能實施漲價，漲幅約10%。有產業鏈相關公司表示，預計此次漲價將較快落實。在此之前，晶圓廠已率先對記憶體類產品實施了漲價。

　　人民銀行今日進行260億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有468億元逆回購到期，即今日淨回籠208億元。
《經濟通通訊社24日專訊》

