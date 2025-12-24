《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.24%，商業航天概念爆發

A股市場早盤震盪收升，滬指揚0.24%報3929.25點，深成指升0.31%，創業板微升0.08%。滬深兩市半日成交11487億元（人民幣．下同），較上個交易日回落894億元或7.2%。



商業航天概念再度爆發，超捷股份(深:301005)、星網宇達(深:002829)等多股漲停。中國商業航天領域近期動作頻頻，中國航天科技集團八院研制的可復用運載火箭--長征十二號甲周二（23日）進行試飛，民營企業藍箭航天則在近期完成科創板上市的輔導工作。



全球商業航天霸主SpaceX正在推進其明年上市的計劃，這起上市案可能成為全球規模最大的首次公開發行（IPO）之一。SpaceX計劃利用上市募資提高Starship的發射頻率，在太空部署人工智能數據中心等。



另外，半導體芯片股亦見升幅，北京君正(深:300223)漲一成，江波龍(深:301308)半日升5.9%。美國貿易代表辦公室公布了依據《貿易法》第301條對中國半導體產業開展調查的結果，決定至少在2027年年中之前，不對中國芯片進口加徵額外關稅。暫緩加徵新關稅被視為特朗普政府試圖穩定中美關係的最新信號。

《經濟通通訊社24日專訊》