  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.24%，商業航天概念爆發

　　A股市場早盤震盪收升，滬指揚0.24%報3929.25點，深成指升0.31%，創業板微升0.08%。滬深兩市半日成交11487億元（人民幣．下同），較上個交易日回落894億元或7.2%。

　　商業航天概念再度爆發，超捷股份(深:301005)、星網宇達(深:002829)等多股漲停。中國商業航天領域近期動作頻頻，中國航天科技集團八院研制的可復用運載火箭--長征十二號甲周二（23日）進行試飛，民營企業藍箭航天則在近期完成科創板上市的輔導工作。

　　全球商業航天霸主SpaceX正在推進其明年上市的計劃，這起上市案可能成為全球規模最大的首次公開發行（IPO）之一。SpaceX計劃利用上市募資提高Starship的發射頻率，在太空部署人工智能數據中心等。

　　另外，半導體芯片股亦見升幅，北京君正(深:300223)漲一成，江波龍(深:301308)半日升5.9%。美國貿易代表辦公室公布了依據《貿易法》第301條對中國半導體產業開展調查的結果，決定至少在2027年年中之前，不對中國芯片進口加徵額外關稅。暫緩加徵新關稅被視為特朗普政府試圖穩定中美關係的最新信號。
《經濟通通訊社24日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰24/12/2025 11:58  【ＡＩ】深勢科技完成超８億元人民幣Ｃ輪融資

下一篇新聞︰24/12/2025 11:12  《Ａ場新股》「杭州六小龍」之一雲深處啟動ＩＰＯ輔導，月初完…

其他
More

24/12/2025 10:58  《Ａ股焦點》科創板新貴沐曦股份、摩爾線程雙雙走低

24/12/2025 10:34  《Ａ股焦點》石大勝華升逾１％，籌劃發行Ｈ股並在香港聯交所上市

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

「船尾處的黑色小人」——從佩里叩關到侵略中國（一）

24/12/2025 11:33

大國博弈

回顧展望－樓市轉勢 | 工商舖市場現復甦跡象，阿里京東執平貨...

23/12/2025 15:24

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區