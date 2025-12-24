《Ａ股行情》滬綜指收升0.53%走出六連漲，商業航天概念全日走強

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬綜指今天走出六連漲，全日收升0.53%報3940.95點，深成指收漲0.88%，創業板指揚0.77%。滬深兩市全日成交額1.88萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量197億元或1%。



盤面上，商業航天概念持續爆發，板塊指數全日飆3.6%，20餘隻成分股漲停。中國商業航天發展大會今天在北京召開，會上發布的《中國商業航天產業研究報告》顯示，截止目前，全球共進行了325次航天發射，入軌航天器4026顆。其中，中國87次（成功84次），民營商業火箭企業執行23次發射任務，入軌航天器324顆。



此外，商業航天產業聯盟科創基金正式啟動。該基金由盈達資本、清盈科創等機構聯合發起，中關村領創商業航天產業聯盟參與合作。基金首次發行規模10億-20億元人民幣，遠期擬擴至100億人民幣，存續期10年。投資方向聚焦低軌衛星星座及衛星互聯網、可重複使用運載器及火箭發射服務、商業航天新材料和新器件、空間資源開發利用及新興太空服務四大領域。



分析人士稱，針對明年的政策預期開始升溫，A股跨年行情或已拉開序幕。融智投資基金經理夏風光表示，十五五首年重大項目落地有望加速，住建部也提出著力穩定房地產市場，中線預期高度一致的情況下，行情往往會提早出現。他並認為，美聯儲議息和日本加息的擾動均已過去，人民幣匯率持續走強，會進一步增強A股資產的吸引力。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4634.06 +0.29 上證指數 3940.95 +0.53 7739.29 深證成指 13486.42 +0.88 11063.40 創業板指 3229.58 +0.77 科創50 1352.13 +0.90 B股指數 250.75 +0.63 0.86 深證B指 1256.49 -0.06 0.53

《經濟通通訊社24日專訊》