照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2025 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收升0.53%走出六連漲，商業航天概念全日走強

免責聲明

▷ 滬綜指收升0.53%報3940.95點，連漲六日
▷ 商業航天板塊指數漲3.6%，20餘成分股漲停
▷ 商業航天科創基金啟動，首期規模10-20億元人民幣

　　滬綜指今天走出六連漲，全日收升0.53%報3940.95點，深成指收漲0.88%，創業板指揚0.77%。滬深兩市全日成交額1.88萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量197億元或1%。

　　盤面上，商業航天概念持續爆發，板塊指數全日飆3.6%，20餘隻成分股漲停。中國商業航天發展大會今天在北京召開，會上發布的《中國商業航天產業研究報告》顯示，截止目前，全球共進行了325次航天發射，入軌航天器4026顆。其中，中國87次（成功84次），民營商業火箭企業執行23次發射任務，入軌航天器324顆。

　　此外，商業航天產業聯盟科創基金正式啟動。該基金由盈達資本、清盈科創等機構聯合發起，中關村領創商業航天產業聯盟參與合作。基金首次發行規模10億-20億元人民幣，遠期擬擴至100億人民幣，存續期10年。投資方向聚焦低軌衛星星座及衛星互聯網、可重複使用運載器及火箭發射服務、商業航天新材料和新器件、空間資源開發利用及新興太空服務四大領域。

　　分析人士稱，針對明年的政策預期開始升溫，A股跨年行情或已拉開序幕。融智投資基金經理夏風光表示，十五五首年重大項目落地有望加速，住建部也提出著力穩定房地產市場，中線預期高度一致的情況下，行情往往會提早出現。他並認為，美聯儲議息和日本加息的擾動均已過去，人民幣匯率持續走強，會進一步增強A股資產的吸引力。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004634.06+0.29　
上證指數3940.95+0.537739.29
深證成指13486.42+0.8811063.40
創業板指3229.58+0.77　
科創501352.13+0.90　
B股指數250.75+0.630.86
深證B指1256.49-0.060.53

《經濟通通訊社24日專訊》

