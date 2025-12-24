  • 會員
24/12/2025 09:39

《Ａ股焦點》中芯國際AH齊升，據報對部分產能實施約10%的漲價

　　美國指責中國在半導體領域從事不公平貿易行為，但決定至少在2027年年中之前，不對中國芯片進口加徵額外關稅，以免加劇美中經貿關係緊張。此外，據《上海證券報》報道，從多個渠道求證獲悉，中芯國際(00981)(滬:688981)已經對部分產能實施了漲價，漲幅約為10%。有公司反映，預計漲價會很快執行。但由於之前存儲產品價格過低，晶圓廠早已率先對其實施漲價。

　　「由於手機應用和AI需求持續增長，帶動套片需求，從而帶動了整體半導體產品需求的增長。」對於中芯國際漲價的原因，有半導體業內人士解讀，原材料漲價也是其中因素。此外，台積電確認整合8英寸產能，並計劃在2027年末關停部分生產線，或也引發晶圓廠漲價預期。

　　中芯國際AH均高開高走，A股現升3.25%，報123.8元人民幣；H股揚4.79%。

　　由於需求旺盛，中芯國際、華虹公司(01347)(滬:688347)的產能利用率持續增長，並已接近滿載或超過滿載。中芯國際在三季報中披露，第三季度，公司產能利用率上升至95.8%，環比今年第二季度的92.5%增長3.3個百分點。
《經濟通通訊社24日專訊》

