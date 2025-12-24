《Ａ股焦點》復旦微電A微升，國盛投資擬受讓12.99%成第一大股東

復旦微電(滬:688385)公告稱，復芯凡高與國盛投資簽署《股份轉讓協議》，國盛投資擬受讓復芯凡高持有的復旦微電106730000股A股股份，佔復旦微電股份總數的12.99%，成為第一大股東。轉讓完成後，復旦微電仍無控股股東、無實際控制人。



復旦微電早盤微升0.1%，報63.58元人民幣；今年累漲65.8%。

《經濟通通訊社24日專訊》