《Ａ股焦點》復旦微電A微升，國盛投資擬受讓12.99%成第一大股東

復旦微電(滬:688385)公告稱，復芯凡高與國盛投資簽署《股份轉讓協議》，國盛投資擬受讓復芯凡高持有的復旦微電106730000股A股股份，佔復旦微電股份總數的12.99%，成為第一大股東。轉讓完成後，復旦微電仍無控股股東、無實際控制人。
復旦微電早盤微升0.1%，報63.58元人民幣；今年累漲65.8%。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
24/12/2025 09:58
復旦微電(滬:688385)公告稱，復芯凡高與國盛投資簽署《股份轉讓協議》，國盛投資擬受讓復芯凡高持有的復旦微電106730000股A股股份，佔復旦微電股份總數的12.99%，成為第一大股東。轉讓完成後，復旦微電仍無控股股東、無實際控制人。
復旦微電早盤微升0.1%，報63.58元人民幣；今年累漲65.8%。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N