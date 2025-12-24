《Ａ股焦點》茅台價格全線上漲，飛天原箱升至1600元，貴州茅台仍跌0.5%

「今日酒價」披露的最新批發參考價顯示，12月24日，25年飛天茅台原箱報1600元（人民幣．下同）/瓶，較上一日漲40元；25年飛天茅台散瓶報1590元/瓶，較上一日漲40元。24年飛天茅台原箱報1630元/瓶，較上一日漲30元；24年飛天茅台散瓶報1615元/瓶，較上一日漲35元。



但貴州茅台(滬:600519)股價低開低走，現跌0.5%，報1400.94元。

《經濟通通訊社24日專訊》