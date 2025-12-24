  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2025 10:17

《Ａ股焦點》茅台價格全線上漲，飛天原箱升至1600元，貴州茅台仍跌0.5%

　　「今日酒價」披露的最新批發參考價顯示，12月24日，25年飛天茅台原箱報1600元（人民幣．下同）/瓶，較上一日漲40元；25年飛天茅台散瓶報1590元/瓶，較上一日漲40元。24年飛天茅台原箱報1630元/瓶，較上一日漲30元；24年飛天茅台散瓶報1615元/瓶，較上一日漲35元。

　　但貴州茅台(滬:600519)股價低開低走，現跌0.5%，報1400.94元。
《經濟通通訊社24日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰24/12/2025 10:23  《Ａ股焦點》伯特利微跌，正在籌劃發行Ｈ股並在香港聯交所上市

其他
More

24/12/2025 11:12  《Ａ場新股》「杭州六小龍」之一雲深處啟動ＩＰＯ輔導，月初完…

24/12/2025 10:58  《Ａ股焦點》科創板新貴沐曦股份、摩爾線程雙雙走低

24/12/2025 10:34  《Ａ股焦點》石大勝華升逾１％，籌劃發行Ｈ股並在香港聯交所上市

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普內外政策的民意基礎

23/12/2025 18:21

大國博弈

回顧展望－樓市轉勢 | 工商舖市場現復甦跡象，阿里京東執平貨...

23/12/2025 15:24

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區