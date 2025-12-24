  • 會員
24/12/2025 13:20

【ＦＯＣＵＳ】美經濟大分化，「TRUMP RULE」罩聯儲

　　【FOCUS】美國11月失業率升至逾四年新高之際，姍姍來遲公布的三季度GDP卻創兩年最快，連同下滑至歷史最低水平的消費者信心現狀指標－－繁榮抑或衰退，陷入前所未有的分化。眼見市場對1月減息機會的押注跌穿15%，特朗普高呼「TRUMP RULE」，而識相表態「減息不夠快」的白宮經濟顧問哈塞特，問鼎聯儲主席勝算回升至六成以上。

*富人撐起消費，「元氣」見仁見智*

　　歷盡關稅、停擺餘波的美國經濟，「元氣」還剩多少？視乎觀察角度是GDP增速or勞動力市場，富人消費or窮人支出，401k（退休金帳戶）淨值or信用卡債務。

　　美國商務部周二（23日）公布，三季度GDP摺合年率增長4.3%，較二季度的3.8%進一步加速。其中，服務消費、商品消費分別貢獻1.7、0.7個百分點；净出口貢獻1.6個百分點，背後或是關稅拖累進口效應；非住宅投資、政府投資分別貢獻0.4個百分點。
　　 　 　
　　作為當之無愧的消費大國，主要驅動力來自醫療保健、國際旅遊、法律服務，換言之可謂富人專享；另一邊廂則是美國人信用卡賬單持續攀升，三季度餘額增加240億美元。穆迪較早時數據顯示，前10%高收入者貢獻49.2%的消費支出，創1989年有數據以來最高佔比。

*工時現停滯，哈塞特表態減息滯後*

　　值得留意的是，盡管三季度GDP表現強勁，但私人企業每周總工時卻罕有未見增長，倘若不是AI應用提升生產率，恐印證就業市場正在冷卻。與此同時，全美全職就業人數最新佔比降至78.2%，錄2021年6月以來最低，同顯脆弱性。

　　盡管就業市場暗湧處處，但4.3%的經濟增速足以引發期貨市場膝跳反應，押注1月減息25基點的概率降至15%以下。特朗普隨即在社交媒體抱怨，過去利好消息必推升市場，現在卻引發下跌，只因人們認定聯儲將立即升息以遏止「潛在」通脹，強調美國應因成功而獲得回報（rewarded for SUCCESS），警告「任何反對我的人，永遠別想當上聯儲主席。」

　　面對此畫公仔畫出腸的「TRUMP RULE」，早前一度遭聯儲前理事沃什反超的哈塞特同日公開稱，「美國在降息方面遠落後於其他國家」，其於博彩平台Polymarket的勝算最新回升至60%以上。在減息前景惟政治正確的預期下，金銀雙雙升至歷史新高，似在情理之中。

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

