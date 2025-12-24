華泰證券(06886)發公司債券籌獲50億人幣，票息1.71%

華泰證券(06886)(滬:601688)公布，2025年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第九期），最終發行規模為50億元人民幣。
該集團指，債券發行價格為每張100元人民幣，票面利率為1.71%，超額認購3.17倍。經核查，發行人的董事、高級管理人員及債券承銷機構及其關聯方未參與債券認購。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/12/2025 08:33
