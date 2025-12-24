  • 會員
AH股新聞

24/12/2025 08:33

贛鋒鋰業(01772)發第一期科創債券籌獲50億人幣，息率2.33%

　　贛鋒鋰業(01772)(深:002460)公里布，發行2025年度第一期科技創新債券（併購），發行金額50億元人民幣，息率2.33%，期限180日，募集資金主要用於置換一年內歸還併購貸款的自有資金。

　　另外，該集團指，收到股東王曉申所持140萬股作質押，佔0.07%股權，以及223萬股解除質押，令質押股份總數降至6466萬股，佔3.08%股權。
《經濟通通訊社24日專訊》

