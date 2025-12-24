《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(23日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2076.17
|工業富聯
|(601138)
|1659.04
|紫金礦業
|(601899)
|1621.44
|中國中免
|(601888)
|1612.64
|海光信息
|(688041)
|1192.46
|華友鈷業
|(603799)
|1098.58
|兆易創新
|(603986)
|1073.76
|洛陽鉬業
|(603993)
|958.82
|中國平安
|(601318)
|949.04
|貴州茅台
|(600519)
|907.75
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|2971.81
|新易盛
|(300502)
|2111.10
|寧德時代
|(300750)
|1993.68
|陽光電源
|(300274)
|1542.36
|天孚通信
|(300394)
|1370.37
|勝宏科技
|(300476)
|1054.10
|立訊精密
|(002475)
|895.66
|天賜材料
|(002709)
|876.77
|北方華創
|(002371)
|844.47
|光庫科技
|(300620)
|736.24
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
