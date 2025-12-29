  • 會員
AH股新聞

29/12/2025 08:58

吉宏股份(02603)一致行動人西藏永悅詩超累沽440萬A股

　　　吉宏股份(02603)(深:002803)公布，於近日收到控股股東、實際控制人莊浩及其一致行動人莊澍及西藏永悅詩超企業管理告知，於上周三（24日）至上周四（25日）期間，一致行動人西藏永悅詩超企業管理以集中競價交易方式減持440.32萬股A股，佔總股本0.98%。

　　該集團指，控股股東、實際控制人莊浩及其一致行動人持股由總股本比例由27.35%下降至26.37%。
《經濟通通訊社29日專訊》

