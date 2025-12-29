吉宏股份(02603)一致行動人西藏永悅詩超累沽440萬A股

吉宏股份(02603)(深:002803)公布，於近日收到控股股東、實際控制人莊浩及其一致行動人莊澍及西藏永悅詩超企業管理告知，於上周三（24日）至上周四（25日）期間，一致行動人西藏永悅詩超企業管理以集中競價交易方式減持440.32萬股A股，佔總股本0.98%。
該集團指，控股股東、實際控制人莊浩及其一致行動人持股由總股本比例由27.35%下降至26.37%。
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
29/12/2025 08:58
吉宏股份(02603)(深:002803)公布，於近日收到控股股東、實際控制人莊浩及其一致行動人莊澍及西藏永悅詩超企業管理告知，於上周三（24日）至上周四（25日）期間，一致行動人西藏永悅詩超企業管理以集中競價交易方式減持440.32萬股A股，佔總股本0.98%。
該集團指，控股股東、實際控制人莊浩及其一致行動人持股由總股本比例由27.35%下降至26.37%。
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N