29/12/2025 08:29

民生銀行(01988)董事趙鵬辭任，提名張震任非執董待批

　　民生銀行(01988)(滬:600016)公布，收到趙鵬的辭任申請。因個人原因，趙鵬申請辭去第九屆董事會董事等職務。趙鵬辭職自本月26日起生效。該集團指，提名張震為第九屆董事會非執行董事候選人，須待股東批准，及董事任職資格尚需國家金融監督管理總局核准。

　　該集團指，張震現任大家資產管理副總經理（主持工作）。他不在該行領取董事薪酬。
《經濟通通訊社29日專訊》

