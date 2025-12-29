【內房困局】萬科(02202)境內債「22萬科MTN005」展期未獲通過，僅延長寬限期通過

萬科企業(02202)(深:000002)公布，有關境內債項37億元人民幣的「22萬科MTN005」中期票據第一次持有人會議於上周一（22日）召開，在6項議案中，5項未能生效，包括展期議案均未獲通過，只有延長寬限期議案通過。



該集團指，有關展期議案及展期、增加相應增信措施的兩個議案反對佔比均佔總表決權數額96.81%，而有關追加投資人可接受的增信措施、有條件調整中期票據本息兌付安排的議案反對佔比均佔總表決權數額81.41%，其餘兩個展期相關議案同意均超過70%，但同意未能超過90%水平的要求而未能生效。



*寬限期屆滿日為明年2月10日*



該集團指，有關「延長本期中期票據的寬限期的議案」獲得92.11%支持而通過，本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，即寬限期屆滿日為明年2月10日。如在寬限期內對中期票據本息進行足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對中期票據的違約，不觸發相關違約責任。寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息和罰息等。

《經濟通通訊社29日專訊》