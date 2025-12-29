  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

29/12/2025 08:04

【內房困局】萬科(02202)境內債「22萬科MTN005」展期未獲通過，僅延長寬限期通過

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，有關境內債項37億元人民幣的「22萬科MTN005」中期票據第一次持有人會議於上周一（22日）召開，在6項議案中，5項未能生效，包括展期議案均未獲通過，只有延長寬限期議案通過。

　　該集團指，有關展期議案及展期、增加相應增信措施的兩個議案反對佔比均佔總表決權數額96.81%，而有關追加投資人可接受的增信措施、有條件調整中期票據本息兌付安排的議案反對佔比均佔總表決權數額81.41%，其餘兩個展期相關議案同意均超過70%，但同意未能超過90%水平的要求而未能生效。

*寬限期屆滿日為明年2月10日*

　　該集團指，有關「延長本期中期票據的寬限期的議案」獲得92.11%支持而通過，本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，即寬限期屆滿日為明年2月10日。如在寬限期內對中期票據本息進行足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對中期票據的違約，不觸發相關違約責任。寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息和罰息等。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區