優必選(09880)近17億人幣購A股公司鋒龍電氣43%股權，加速拓展人形機器人

優必選(09880)公布，斥約16.65億元（人民幣．下同）以收購股份及自願部分要約方式，收購浙江鋒龍電氣(深:002931)約43%股權，並控制該公司董事會，成為其非全資附屬公司，且鋒龍電氣的財務資料將合併入其帳目。有關交易須待股東批准。



該集團指，以每股鋒龍電氣A股價格17.72元向誠鋒投資收購約29.99%股權，待交易完成後，將向建議受要約人提出以每股相同作價部分要約收購鋒龍電氣2845萬股A股，約佔鋒龍電氣13.02%股權，而受要約人已不可撤銷承諾接納部分要約。



*賣方提供3年業績承諾兼捐贈8300萬人幣*



該集團指，有關賣方提供3年財務業績承諾，在明年至2028年度，鋒龍電氣年度純利由不低於1000萬元按年遞增至2000萬元，而誠鋒投資於收購完成後，向鋒龍電氣提供8300萬元現金的無條件捐贈。



該集團指，鋒龍電氣從事園藝機械發動機與電動整機、液壓控制系統及汽車零部件的研發、生產及銷售。今年9個月純利2150萬元。該集團指，收購能創造協同效應，加速其人形機器人的開發與商業化，與鋒龍電氣的製造實力、供應鏈關係及廣泛客戶群，預計將增強整體產品競爭力。

《經濟通通訊社29日專訊》