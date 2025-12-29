  • 會員
29/12/2025 08:29

復旦張江(01349)用於肺癌藥物II期臨床試驗申請獲受理

　　復旦張江(01349)(滬:688505)公布，收到國家藥品監督管理局核准簽發的《受理通知書》，藥物注射用FZ-P001鈉用於已知或疑似肺癌患者術中惡性病變可視化的II期臨床試驗申請獲得受理。

　　該集團指，此次向國家藥監局註冊申請事項為該藥物用於卵巢癌術中惡性病變可視化的I期臨床試驗期間，擬開展新適應症的藥物II期臨床試驗申請。
《經濟通通訊社29日專訊》

