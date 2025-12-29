中國電信(00728)職工代表選中電信集團工會常務副主席關麗莘任職工董事

中國電信(00728)(滬:601728)公布，經職工代表民主選舉，一致同意選舉關麗莘為第八屆董事會職工董事，她的任期自上周四（25日）起至第八屆董事會任期屆滿為止。她不在該集團領取董事職務薪酬。



該集團指，關麗莘現任中國電信集團工會常務副主席，曾任天翼雲科技副總經理、總法律顧問、工會主席、上海理想信息產業（集團）董事及該集團職工代表監事。

《經濟通通訊社29日專訊》